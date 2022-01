Il maestrale piomba sull’Isola: burrasca e mare grosso

È già “entrato”, come si suol dire, ma è solo l’inizio: per un paio di giorni la Sardegna sarà travolta dal maestrale. Il vento aumenterà nelle prossime ore, ma è tra lunedì e martedì che raggiungerà la potenza massima, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta – tra le 12 del 31 e mezzogiorno del primo febbraio – perché tutti sappiano che ci sarà da stare attenti e che le raffiche di vento potranno superare i 100 chilometri orari. “Si prevedono venti forti da nordovest, localmente sino a burrasca, su tutto il territorio sardo soprattutto sulle coste”. Dalla Protezione civile ricordano quali sono i comportamenti più responsabili da adottare davanti a un evento di questa portata: “Massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo – si legge nell’avviso sulle condizioni meteo avverse -, prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan“.

Le previsioni per le 18 del 31 gennaio secondo Windy.com

Tutta le zone settentrionali e occidentali dell’isola saranno quelle più esposte e la Protezione civile regionale consiglia di stare attenti alle coste e di non andare per mare. “Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa – si legge nella nota -. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni“. Già oggi, secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare, le folate da nordovest raggiungono oltre i 50 chilometri orari, con punte di 65. “Si sta ritirando l’anticiclone delle Azzorre e questo favorisce l’ingresso di correnti di maestrale molto intense – spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica -. Anche il mare sarà grosso (sino a 7) e, prevalentemente nella notte tra domani e l’1, il tutto sarà accompagnato da un po’ di nubi e qualche piovasco della serata di domani nella parte settentrionale dell’Isola con nevicate sui rilievi oltre i 1.200-1.300 metri (sul Gennargentu, in pratica). Assisteremo anche a un aumento delle minime, 4-5 gradi, mentre le massime avranno un leggera e temporanea flessione, perché già da metà settimana rientrerà un piccolo promontorio anticiclonico che dovrebbe garantire un altro buon fine settimana di temperature miti”.



[Foto: Mauro Coppadoro]