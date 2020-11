Kip è tornato: il fenicottero nato 41 anni fa in Francia, ancora una volta è atterrato a Cagliari precisamente nel parco di Molentargius. È stato avvistato e fotografato da Romina Ibba, il suo scatto poi è stato pubblicato sui canali social dell’Infopoint Parco di Molentargius. Che racconta così la straordinaria vita di questo fenicottero: “È il protagonista di una storia incredibile, infatti è nato nel 1979 in Camargue, Francia, nello stagno del Fangassier, dove si è riprodotto numerose volte. Ha ben 41 anni, è certamente un’età notevole per un fenicottero, la cui vita media è di circa 30 anni”.

È stato possibile riconoscere Kip grazie all’inanellamento effettuato quando era ancora un pullo. “Sappiamo che durante la sua vita ha viaggiato molto, sempre tra Francia e Sardegna in cui è arrivato per la prima volta nel 1987, da cui poi è ripartito più volte per riprodursi sempre verso il Sud della Francia. Nonostante l’età è sempre in splendida forma”.