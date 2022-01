Il Covid nell’Isola: 1.432 casi, sette ricoveri e tre vittime

Dopo il picco di ieri (quando si è superata quota duemila) si registra un calo, ma è sempre alto il numero di nuovi positivi scoperti in Sardegna: 1.432 nelle ultime 24 ore dai controlli effettuati su 5.254 persone. Aumenta il numero di pazienti ricoverati per Covid nell’Isola: con tre posti letto occupati in più sale a 30 il numero complessivo nelle terapie intensive e con altri quattro arriva a 265 il totale dei ricoverato nella cosiddetta area medica. L’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale riporta altre tre vittime in Sardegna, tutte donne: una 78enne del Sud Sardegna, una 84enne del Nord Sardegna e un’87enne del Cagliaritano. Con altre 163 persone coinvolte arriva a 21.885 il numero dei sardi costretti a restare chiusi in casa per il Covid.