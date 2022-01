Covid, 2.023 casi: nuovo record. Altri quattro morti e ricoveri in aumento

Nuovo picco di casi di coronavirus in Sardegna dove si registrano 2.023 nuovi contagi su 4.881 persone testate, come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Per quanto riguarda il monitoraggio, sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 23.784 tamponi.

Brutte notizie sul versante dei ricoveri in area medica perché ci sono 26 posti letto in più occupati per un totale di 261 persone. Rimangono stabili, invece, quelli occupati in terapia intensiva che sono sempre ventisette.

Sono quattro le persone decedute: due uomini di 77 e 88 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e di Sassari, e due donne di 81 e 88 anni residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

Infine, sono 21.722 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, ossia 965 in più di ieri.