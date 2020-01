Una donna di 56 anni è stata colpita al volto dal calcio di un cavallo oggi nelle campagne di Lanusei. La ferita è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari, le sue condizioni sono gravi. Al momento la ricostruzione dell’episodio non è chiara: la donna potrebbe essersi avvicinata al cavallo, forse per calmarlo, e l’animale ha scalciato, oppure è caduta mentre cavalcava. Alcune persone che si trovavano poco distante hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è prima arrivata un’ambulanza del 118, i medici hanno poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito la ferita all’ospedale di Sassari. Da quanto si apprende nelle prossime ore sarà sottoposta a un delicato intervento maxillo-facciale.

[Foto d’archivio]