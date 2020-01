Il nome era una garanzia. E lei, Elisa Toffoli, la triestina dalla voce potente, non ha deluso il pubblico di Olbia. Al molo Brin sono arrivati in migliaia, per quasi due ore di musica senza pause né sbavature. La cantautrice – e ormai anche produttrice discografica – è tornata nel capoluogo del Nord-est sardo quindici anni dopo il primo concerto, incantando di nuovo il pubblico per sua impressionante grinta (foto dalla diretta di Gallura Channel).

Al molo Brin è stato un tripudio di musica e colori. Di canti e balli. Elisa è riuscita davvero a coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Lo show si è fermato solo per il conto alla rovescia che ha anticipato il brindisi di mezzanotte. L’artista ha così raccontato di essere arrivata in città accampagnata dalla famiglia, ovvero la figlia Emma e il compagno Andrea Rigonat. Il 2020 è stato salutato anche con uno spettacolo pirotecnico, che è un po’ la cifra del Capodanno olbiese.

