Sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Iglesias per fermare un uomo di 46 anni che aveva minacciato di morte la madre, con cui vive, in preda all’alcool e con un coltello a serramanico di trenta centimetri. L’uomo alla vista degli uomini dell’arma non ha opposto resistenza e ha immediatamente interrotto la sua azione prima di essere arrestato e portato nel carcere di Uta. Non si tratta di un evento isolato, infatti la storia dei maltrattamenti nei confronti della madre andava avanti da tempo e la donna lo aveva più volte perdonato. Nonostante questa indulgenza, l’uomo si è dimostrato recidivo continuando a tormentare la madre.