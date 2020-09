Viaggerà verso l’America un supera carico di 150mila quintali di semi di girasole, per produrre quasi quattro milioni di litri d’olio. Un appuntamento importante per un imprenditore agricolo di 29 anni che ha puntato sulla coltivazione di girasole nell’area termale di Santa Mariaquas a Sardara. La sua piantagione ha avuto un grande successo di visitatori, oltre settantamila, giunti per ammirare la distesa gialla e scattare foto che hanno fatto il giro del mondo. Come riporta L’Unione Sarda, per il 29enne è arrivato il momento di affrontare il mercato di oltre oceano: il raccolto è stato fatto, il prodotto è stoccato in azienda in attesa che i semi perdano l’umidità e poi viaggino verso gli Stati Uniti. L’obiettivo per il giovane imprenditore e per il suo socio è diventare una grande azienda in questo tipo di coltivazione, facendo tutto in casa senza dover attraversare l’oceano.