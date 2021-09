Sono i 173 no vax che hanno presentato ricorso contro l’Ats. Medici, infermieri e oss, la maggior parte dipendenti degli ospedali sardi. Altri sostenitori della causa. Al Tribunale amministrativo della Sardegna chiedono di annullare i provvedimenti di sospensione emessi contro di loro dall’Azienda per la tutela della salute in applicazione alla normativa vigente, il decreto legge 44 di aprile 2021. Per il personale sanitario vige infatti l’obbligo vaccinale, perché i ricoverati sono pazienti fragili che vanno tutelati il più possibile dai contagi.

I no vax degli ospedali, quelli che sono chiamati a prestare cure in nome della scienza che rinnegano, motivano il diniego alla somministrazione della profilassi anti-Covid con una serie di argomentazioni. Intanto: sostengono che “l’obbligo vaccinale è incostituzionale”, perché “non è garantita né l’efficacia né la sicurezza” della profilassi. Nel ricorso si parla di somministrazione delle dosi “non adeguatamente sperimentata. I 173 no vax si appellano dunque “alla libertà di scelta della cura”.

Invero i vaccini che vengono inoculati nel Vecchio Continenti hanno ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Ma i 173 contro l’Ats ritengono che tale via libera sia “condizionato temporalmente”, cioè col proseguo della ricerca ci si potrebbe trovare nella condizione “di futuro diniego delle autorizzazioni”. Comunque un’ipotesi, non una certezza.

Nel ricorso viene anche contestato il fatto che “solo in Italia vive l’obbligo vaccinale”. Quindi ecco nel mirino le reazioni avverse che “hanno provato anche la morte”, si legge nel ricorso. Medici, infermieri e oss sardi puntano poi il dito che contro i bugiardini “non esaustivi” dei vaccini utilizzati. Ovvero Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Janssen, “e nemmeno si può scegliere a quale dei quattro sottoporsi”, recita un passaggio del ricorso.

Con l’opposizione davanti al Tar, i 173 chiedono ai giudici amministrativi di sospendere il temporaneo allontanamento dei dipenti Ats, senza compenso, come deciso dall’Azienda per la tutela della salute. Non tutti i ricorrenti hanno già ricevuto il provvedimento di sospensione, alcuni sono stati solo diffidati e, volendo, possono sottoporsi alla profilassi per evitare di restare senza stipendio. A seguire, divisi per Assl, i nomi di chi ha sottoscritto l’opposizione al Tar. Nel ricorso non è indicata la differenza tra infermieri e oss, mentre è precisato chi sono i medici.

Assl Nuoro: Maria Pia Bosco; dottoressa Giovannina Busia; dottor Salvatore Gabriele Cucca; dottoressa Giovanna Deluigi; dottor Francesco Floris; dottor Salvatore Floris; dottor Angelo Fois; dotoressa Carmen Rita Maccioni; Monica Adriana Nistor; Elisa Vilia; dottoressa Maria Teresa Caterina Gallus; Stefania Serra; Alessandra Addis; Maurizio Devigus; Luisella Brau; Antonio Zirottu; Stefania Pischedda; dottoressa Sabrina Lorrai; Valeria Conti; Andrea Pes; Maria Eugenia Serpico; Franca Maria Concu; Lina Luche; Giuseppe Ballore; Eliane Tosi; Mara Mele; dottor Salvatore Pisano.

Assl Lanusei: dottor Gianpaolo Bangoni; dottoressa Monica Deiana; Dottoressa Luisella Monni; dottoressa Anna Maria Pilia; dottoressa Paola Pisu; Sara Deplano; Arianna Pilia; Giuseppe Antonio Cavia; Maria Raffaella Mulas; Stefania Chessa; Maura Mulas; Emanuela Murru; Maria Cristina Bulloni; Raffaella Deplano.

Assl Cagliari: Simonetta Anolfo; Caterina Atzori; dottoressa Maria Vittoria Biosa; Susanna Boi; dottoressa Efisia Brandolini; dottor Luigi Cabras; dottoressa Daniela Cadoni; dottoressa Francesca Caboni; Anna Cardis; dottoressa Maria Debora Congiu; dottoressa Silvia Congiu; dottoressa Rossana Cortis; dottor Renato Daga; Raimonda Deidda; dottoressa Maria Francesca Farci; dottoressa Maria Antonietta Fenu; dottoressa Alcie Floris; dottoressa Andromaca Garau; dottoressa Lucia Giglioli; dottor Fedele Massimo Girau; dottoressa Rossana Gosamo; dottoressa Paola Lacava; dottor Mariano Lai; dottoressa Maria Cristina Lecca; dottoressa Paola Lecca; dottor Giuseppe Locci; dottoressa Isotta Macciò; Pierpaola Madau; dottor Mario Marino; dottor Luca Marongiu; dottoressa Elisabetta Masia; Tiziana Melis; dottoressa Clelia Montis; dottoressa Sabrina Mura; dottoressa Caterina Murgia; dotoressa Manuela Murru; Francesca Murtas; Stefania Nepitella; Daniela Noli; dottressa Katya Ondradu; dottoressa Laura Orgiano; dottoressa Maria Gabriella Pintus; dottoressa Serena Maria Pisanu; Donatella Pireddu; Emilia Piroddi; dottoressa Lorena Pitzalis; dottoressa Claudia Pitzianti; dottoressa Alessandra Podda; dottoressa Emilia Portoghese; dottoressa Rossana Ragazzo; dottoressa Cinzia Rombi; dottor Simone Rombi; dottoressa Carla Sale Musio; dottoressa Alessandra Sassu; dottoressa Paola Sechi; dottoressa Maria Vincenza Sedda; Antonina Serreli; dottoressa Floriana Sirigu; dottoressa Vittoria Solinas; dottoressa Lucia Soma; dottoressa Patrizia Soma; dottoressa Katia Spiga; dottoressa Gabriella Stazzu; dottoressa Serena Taccori; dottoressa Marianna Tatti; dottoressa Raimonda Vacca; dottoressa Maria Immacolata Virdis; dottor Vincenzo Ignazio Zurida; dottoressa Maria Caddia; Pamela Peara; Maria Grazia Addari; dottor Giuseppe Casu; dottoressa Elisabetta Orrù; Anna Pucci; Maria Ausilia Lubrano; Katiuscia Orrù; Alessandra Micheli; Serenella Ledda; Angelo Dessì; Alessandra Costa; Lorena Agus; Antonella Murgia; Antonella Pireddu; Fiorella Giuseppina Perra; Angela Podda; Corrado Mungianu; dottoressa Marisa Manca; Alba Melas; dottor Roberto Hellies; Marco Puddu; Maria Elisabetta Sias; Carla Scibilia; Anna Maria Floris; Tatiana Simbula; Sabrina Mura; Simonetta Busonera; dottor Francesco Lauria; Alessandra Flore; Valentina Costa; Tiziana Logias; Maura Gambula; Maria Gisella Collu; Daniela Nieddu; dottoressa Alessandra Fais; Emiliano Secci; Pierpaolo Lampis; Maura Pusceddu; Sabrina Lai; Maria Bruna Collu; Annarosa Vacca.

Assl Sassari: Nives Contini; Eleonora Corongiu; Stefania Anna Ambrosino; Alessandra Maulu; dottoressa Consolata Mura; Susanna Ciucci; Valentina Degortes; Giuseppina Deiana.

Assl Oristano: dottoressa Paola Flore; dottoressa Daniela Pala; dottoressa Daniela Pinna; dottor Raimondo Mario Satta.

Assl Carbonia: dottor Alberto Costa; dottoressa Anna Giulia Biggio; dottoressa Sabrina Floris; Maria Luisa Spada; Andrea Costa.

Assl Sanluri: dottoressa Milena Lussu; dottoressa Franca Mais; dottoressa Gigliola Ruggeri; dottoressa Manuela Taberlet; dottoressa Valentina Tanas; Francesco Incani.

L’udienza davanti al Tar è fissata per il prossimo 14 settembre. Sinoras tutti i ricorsi presenti in Italia dai no vax sono stati respinti, perché la libertà delle cure non può avvenire a discapito della tutela della salute pubblica, a maggior ragione in tempo di pandemia.

Al. Car.

(@alessacart on Twitter)