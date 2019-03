Un giovane di 34 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria auto a Cagliari. La scoperta è stata fatta questa mattina a Marina Piccola. Un passante ha notato il giovane riverso sul volante della macchina e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti della squadra volante. A Marina Piccola è anche arrivato il medico legale. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il giovane probabilmente si è sentito male e ha parcheggiato l’auto, poi è deceduto. Non è stata richiesta l’autopsia e la salma sarà restituita ai familiari.