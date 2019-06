L’ondata di caldo che si è abbattuta oggi in Sardegna sta alimentando alcuni incendi in diverse aree della regione. I roghi che stanno destando maggiore preoccupazione sono scoppiati nel primo pomeriggio a Cagliari, non distanti dalle statali 131 dir e 554, all’altezza della Motorizzazione civile. Le fiamme, che stanno interessando macchia mediterranea, hanno generato una fitta coltre di fumo che ha avvolto la sede stradale, creando non pochi problemi alla viabilità. Il rogo ha lambito un capannone. L’altro fronte di fuoco è scoppiato vicino all’inceneritore. Sul posto stanno operando gli agenti del Polstrada, vigili del fuoco e uomini della Protezione civile. In azione anche un elicottero della flotta regionale. A causa dell’incendio la Statale 131 per mezz’ora è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia all’altezza del chilometro 4,5.

Un secondo mezzo aereo sta dando manforte alle squadre a terra impegnate nello spegnimento di un incendio divampato alla periferia di Nuoro. Sono due invece gli elicotteri in azione nel Sassarese, sempre a supporto delle squadre a terra, per domare un rogo scoppiato a Codrongianus. Un altro incendio, infine, è divampato ad Anela, ancora in provincia di Sassari. In azione un mezzo aereo della flotta regionale.