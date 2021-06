A soli due giorni dall’avvio della campagna antincendio che in Sardegna si apre il primo giugno, si contano già i danni del primo grande rogo che è divampato nelle campagna di San Basilio, nel sud dell’Isola, dove oggi sono stati registrati ben 17 focolai. Per domare le fiamme a San Basilio, in località ‘Sa Pala’ nei pressi della pineta del paese, sono dovuti intervenire quattro elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo, Pula, Marganai, Fenosu oltre ad un Canadair proveniente da Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione di Senorbì coadiuvata dal personale forestale eliportato, dalla squadra Gauf (Gruppo Analisi Uso del Fuoco) anch’essa del Corpo forestale, da 2 squadre di volontari delle associazioni di Senorbì e Goni. L’incendio ha percorso una superficie di circa 35 ettari di pascolo, macchia e cisteti.