Il grande caldo e il vento sono, purtroppo, la condizioni ideali per lo svilupparsi e il propagarsi degli incendi e oggi in Sardegna l’allerta era molto alta. A questo va aggiunta la mano dell’uomo, che in alcuni casi sarebbe dietro i 28 incendi che oggi hanno devastato oltre 200 ettari di Sardegna. In ben 11 casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri, in più zone è stato necessario interrompere la circolazione stradale (statale 129 sia della 131 dcn al chilometro 43 nel Nuorese e statale 293 nel Sulcis) perchè le fiamme hanno raggiunto la carreggiata. Alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a San Sperate nel Cagliaritano a causa di un vasto rogo scoppiato nel primo pomeriggio. Le fiamme si sono avvicinate ad alcune case in aperta campagna e i vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno preferito far allontanare gli occupanti. In serata è arrivato il lungo report del Corpo forestale, che si riferisce agli undici roghi in cui sono intervenuti gli elicotteri, e ripercorre le tappe di una giornata di super lavoro per volontari e forze impegnate nella campagna anticendio.

1 – Ore 12:13 incendio nelle campagne di Siamaggiore, località “Sa Nassa”, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascolo nudo.

2 – Ore 12:25 incendio nel territorio di Quartucciu, località “Riu Piscina Nuscedda”: ha percorso una superficie di circa 4 ettari di aree agricole e di appezzamenti di piccole aziende.

3 – Ore 12:51 incendio nel Comune di Oniferi, località “Corodda”, dove ha percorso una superficie di circa 50 ettari di macchia e pascolo alberato.

4 – Ore 13:00 incendio in territorio di Oliena, località “Badde Manna” dove il giorno prima c’era stato un vasto incendio con vari e numerosi interventi di spegnimento e di bonifica. Si sospetta l’insorgere di inneschi incendiari di natura dolosa.

5 – Ore 13:21 incendio in territorio di Sinnai, località “Riu Longu”, che ha percorso una superficie di circa 0,08 ettari di incolto.

6 – Ore 13:30 incendio nel Comune di Macomer, località “Su Muzzone” anche qui ier c’ewra stato un altro vasto incendio e si sospetta l’insorgere di inneschi incendiari di natura dolosa.

7 – Ore 13:32 incendio in agro del Comune di Vallermosa, località “Serra Antoni Sanneri”, che ha percorso una superficie di circa 30 ettari di pascolo cespugliato, di rimboschimenti e di aree agricole.

8 – Ore 13:39 indendio nella zona di San Sperate “Piscina Figus”, che ha percorso una superficie di circa 150 ettari di canneto, aree agricole e pascolo cespugliato.

9 –Ore 15:10 incendio nel territorio di Villaspeciosa, località “Perda Corcada”, che ha percorso una superficie di circa un ettaro di incolto.

10 – Ore 16:40 indendio nelle campagne del Comune di San Vero Milis “Serra Araus”, che ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di grano.

11 – Ore 17:30 indendio in agro del Comune di Ottana, località “Zumpredu”, che ha percorso una superficie di circa 7 ettari di uliveto e pascolo alberato.

LEGGI ANCHE: Una domenica di fuoco in Sardegna: strade chiuse nel Sulcis e nel Nuorese