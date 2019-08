Una colletta per donare ai bambini dell’asilo un nuovo parco giochi. Dopo il furto di alcuni giorni fa, quando qualcuno ha fatto sparire dalla scuola materna di Samassi due scivoli e tre dondoli, il paese si mobilita per dare ai più piccoli dei nuovi giocattoli.

Nelle scorse ore il sindaco Enrico Pusceddu ha lanciato un appello alla comunità per avviare una raccolta giochi. Ognuno può donarne uno, secondo la propria disponibilità: “Grazie alla sollecitazione di tante famiglie di tutti i colori, si è deciso di promuovere un’iniziativa che valorizzi la solidarietà tra bimbi, famiglie e comunità rimarcando il valore positivo della condivisione e della salvaguardia delle esigenze e dei diritti dei bambini. Giovedì 29 agosto, in occasione della Festa Finale dedicata ai bambini che frequentano le attività di animazione estiva – scrive il primo cittadino su Facebook – si allestirà un punto di raccolta giochi da donare non solo alla Scuola dell’Infanzia ma a tutti i bambini (samassesi e non) che possono permettersi qualche giocattolo in meno degli altri. Non è necessario donare giochi costosi e neanche acquistati per l’occasione – conclude -, ognuno regalerà ciò che riterrà più opportuno, l’importante, come tanti chiedono, è offrire tutti insieme una risposta alternativa e positiva a ciò che di deplorevole è accaduto”.

