Il Gambero Rosso ha premiato le migliori gelaterie d’Italia. In classifica ce ne sono anche due sarde, che si confermano le migliori due dell’Isola per un altro anno ancora: sono ‘I Fenu’ di Cagliari e i ‘Dolci sfizi’ di Macomer. L’albo delle eccellenze è stato diffuso oggi, in coincidenza con la Giornata europea dedicata al gelato artigianale. Il Gambero Rosso ha contestualmente presentato la quinta edizione della Guida Gelaterie d’Italia, edizione 2021 appunto, in ci sono anche le due eccellenze sarde.

In totale sono stati 58 i riconoscimenti assegnati ad altrettanti professionisti del settore che hanno ricevuto i ‘Tre coni’, ocvvero la medaglia d’oro. I premi si riferiscono alla produzione del 2020. Si legge in un nota. “Nell’anno della pandemia il gelato ha ben assolto la sua funzione consolatoria” facendo segnare “un boom senza precedenti” attraverso i servizi di asporto e consegna a domicilio. Così da Nord a Sud del Paese.

All’indagine del Gambero Rosso ha collaborato Orion, produttore di vetrine per gelaterie. “In voga – risulta dalla Guida – i gusti caramello e sale, sapori pieni e corposi pensati per appagare al massimo il palato. I grandi

maestri gelatieri hanno colto questa esigenza e sono andati a ritroso nella memoria riscoprendo, spesso, il piacere di lavorare su gusti antichi. Gli artisti del gelato – è scritto ancora in una nota – lo hanno fatto con nuova consapevolezza selezionando con abilità i sapori protagonisti e comprimari, dal latte al cioccolato, dai biscotti alle nocciole, dal sale ai canditi, e valorizzando ingredienti di prossimità in nome di un gelato goloso, sano e sostenibile”.

Il 2020 è stato anche l’anno in cui è stato scoperto il piacere di ‘sconfinare’ nel mondo della pasticceria e della cioccolateria: i gelatai hanno dato vita ad intriganti mix e proficui scambi fra artigiani. Nel dettaglio regionale, la Lombardia è in testa con 12 gelaterie premiate seguita da Piemonte con 9, Emilia- Romagna con 8; Veneto e Lazio sono a quota 6; Toscana ne conta 4; poi ecco Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Sardegna con 2. Chiudono Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia con un gelateria.

‘I Fenu’ di Cagliari erano stati premiati con ‘Tre coni’ anche nel 2019. Quindi il successo bissaton l’anno scorso. Quest’anno la tripletta. Il maestro gelatiere è Fabrizio Fenu, che conta sull’aiuto della moglie, la pasticcera Maurizia Bellu. Fenu è figlio d’arte: suo padre Gesuino aveva una gelateria a Marrubiu, nell’Oristanese.

Dall’anno scorso è nella gujida del Gambero Rosso anche il maestro Nicolò Vellino, proprietario dei ‘Dolci sfizi’ a Macomer. Vellino lavorava in un locale stelato a Lugano, in Svizzera. Poi la scelta di lasciare tutto e aprire il suo laboratorio-locale in Sardegna. Vellino investe sui prodotti dell’Isola per creare sempre nuovi gusti.

[Foto Ansa]

