“Se stai pensando di portare a casa un piccolo pezzo di spiaggia, pensaci bene”. Con un post in inglese pubblicato sulla pagina Facebook, seguita da due milioni di persone, e sul sito internet anche Lonely Planet, la casa editrice famosa in tutto il mondo per le sue guide turistiche, si schiera contro i ladri di sabbia che stanno depredando le località balneari della Sardegna.

L’occasione per lanciare quello che suona a tutti gli effetti come un avvertimento è stata il sequestro di circa 40 chili di sabbia che una coppia di turisti francesi stava cercando di portare via dall’Isola. Una notizia che ha fatto il giro dei più importanti siti internazionali di informazione tra i quali Guardian, Telegraph, Bbc e Washington Post. E ora viene rilanciata come un messaggio ai viaggiatori: attenti, potreste rischiare sei anni di prigione.