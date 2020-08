È un altro bollettino nero quello che viene fuori dal bilancio degli incendi di ieri, 13 agosto: nell’Isola si sono contanti ventuno roghi, di cui otto estesi su vaste superfici, tanto da aver richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Gli eventi più gravi a Posada e Neoneli, nel Nuorese, e a Burgos, nel Sassarese. Nel primo caso sono intervenuti cinque elicotteri e due Canadair. Le fiamme hanno anche lambito il centro abitato e raggiunto la statale 131, che è stata chiusa al traffico per alcune ore. A Burgos si sono levati in volo tre elicotteri e due Canadair, che sono anche entrati in azione anche a Neoneli, dove hanno operato anche pure due mezzi della flotta regionale del Corpo forestale. Incendi di entità minore a Teti e Torpè nel Nuorese e a Bottida nel Sassarese, sebbene l’avanzare delle fiamme abbia richiesto anche in questi casi l’intervernti dei mezzi aerei che hanno operato pure a San Gavino e Maracalagonis, nel Sud della Sardegna.

