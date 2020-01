L’incendio nello stabilimento della GeCo s.r.l. di Magomadas è scoppiato poco dopo le dieci di sera. Le fiamme hanno colpito la struttura in cui ha sede la società che si occupa del trattamento dei fanghi reflui. L’incendio ha interessato principalmente i due gruppi elettrogeni presenti nell’impianto e le fiamme non hanno coinvolto persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer che dopo aver spento l’incendio hanno isolato le macchine elettriche e messo in sicurezza l’area. Sono i carabinieri, invece, che indagano per capire quali siano le cause che hanno scatenato le fiamme. La Geco è la società finita al centro delle polemiche con l’accusa di smaltire rifiuti speciali in arrivo da altre regioni. Ma la società ha sempre smentito e fatto sapere che si occupa di “recuperare l’immondezza“.