Continua l’ondata di maltempo che sta colpendo gran parte della Sardegna in queste ore. Le previsioni per la giornata di oggi non prevedono miglioramenti e il vento continuerà a soffiare molto forte, soprattutto sulla parte orientale dell’Isola causando numerosi disagi. Sino alle 18 di oggi, infatti è ancora allerta gialla e la Protezione civile sta monitorando costantemente la situazione per evitare che il vento e i temporali previsti possano rendere critica la situazione. Infatti nella zona a sud est ci sono già stati diversi problemi dovuti soprattutto a strade allagate, smottamenti e alberi caduti.

Rimangono ancora basse anche le temperature ed è Nuoro la città più fredda della Sardegna con sette gradi previsti sia per la minima che per la massima, mentre a Tempio la colonnina di mercurio è ferma a otto gradi. Dieci gradi a Lanusei e Sassari, mentre la temperatura minima più alta è quella di Cagliari con 13 gradi e la massima a Iglesias e Alghero entrambe a sedici gradi. Sono previste piogge anche nella mattinata di domani soprattutto nella zona sud orientale. A fine mattinata i venti subiranno un lieve calo anche se il cielo rimarrà comunque nuvoloso.