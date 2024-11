Finisce con l’auto fuori strada, muore 69enne a Oristano: aveva inventato la macchina per sterilizzare i carrelli

di Manuel Scordo

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, questa volta teatro dell’ennesimo incidente mortale è Oristano. Ha perso la vita Gianni Antonio Delogu, 69 anni, conosciuto come Giannino. La dinamica della tragedia non è stata ancora del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Oristano e del Radiomobile.

L’incidente è avvenuto alle 4,30. L’uomo a bordo di una Renault Clio stava percorrendo via Ozieri. Non è chiaro cosa sia avvenuto, sta di fatto che ha urtato un salta fosso, perdendo il controllo del veicolo. La Clio è finita fuori strada, ribaltandosi. Il 69enne ha urtato violentemente il torace , perdendo i sensi. Alcune persone che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme. In via Ozieri sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 69enne, ma non c’è stato nulla da fare. Gianni Delogu era molto conosciuto a Oristano, anche per aver inventato a registrato Sanycar, la macchina per sterilizzare i carrelli dei supermercati nel periodo del Covid.

“Dopo 10 anni dal mio primo brevetto è un vero piacere e un grande orgoglio essere arrivato con Sanycar ad essere partner delle più grandi aziende commerciali e aeroportuali a livello internazionale, ma soprattutto portare il nome di Oristano nel mondo – scriveva su Facebook a dicembre di tre anni fa – Abbiamo un sistema di sanificazione eccezionale per le scuole, gli asili, gli ospizi, gli ospedali, gli ambulatori, le ambulanze, possiamo risolvere una marea di problemi”.