All’aeroporto di Olbia le vaschette di sicurezza si sanificano con tecnologia Uv-c. È la nuova misura adottata dalla Geasar – società di gestione del Costa Smeralda – per proteggere passeggeri e operatori. L’installazione ai varchi di controllo abbatterà il rischio per passeggeri e operatori di contaminazione da microrganismi patogeni presenti nei contenitori. Il sistema basato sul potere germicida delle radiazioni è un’idea dell’azienda sarda Sanycar, prima al mondo a specializzarsi in soluzioni di disinfezione per contesti a elevato traffico: aeroporti, strutture commerciali e ospedali. L’impiego dei raggi ultravioletti avviene in totale sicurezza grazie a una struttura in acciaio inox che impedisce la fuoriuscita di emissioni luminose quando il sistema è attivo e ulteriori protezioni che impediscono l’accesso fortuito alla camera di irraggiamento.

La tecnologia, già sperimentata in ambito sanitario e industriale, solo di recente è arrivata negli aeroporti. “La sicurezza di passeggeri e lavoratori è tra i nostri obiettivi – dice Silvio Pippobello, amministratore delegato della società di gestione -. Il nostro protocollo va oltre le indicazioni delle autorità in materia di sicurezza e igiene. Alla ripartenza dei voli avremo uno strumento in più – conclude l’ad – per incrementare la sicurezza a beneficio di chi verrà in vacanza in Sardegna”. Per Gianni Delogu, fondatore e amministratore di Sanycar, “questa tecnologia consente di coniugare l’efficacia nell’azione germicida con la massima sicurezza”. Da sardi e da imprenditori “siamo orgogliosi che le nostre soluzioni trovino applicazione anche nell’isola innalzino i livelli di sicurezza per chi viaggia in aereo e siano richieste in tutto il mondo”.