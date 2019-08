Il Ferragosto farà segnare un nuovo record passeggeri all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Secondo le stime della Geasar, la società che gestisce lo scalo gallurese, tra il 9 e il 18 agosto è previsto un flusso di 1.513 voli e 208mila viaggiatori fra arrivi e partenze. Un dato in crescita del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “La maggior parte dei passeggeri, il 56 per cento, viaggia su rotte internazionali”, precisa la Geasar illustrando anche i dati generali del 2019: “Nel mese di luglio sono transitate circa 598mila persone, in crescita dell’1,3 per cento (+7.740 unità) rispetto allo scorso anno. Per un totale di 7.655 voli. Da gennaio a luglio i passeggeri sono stati oltre oltre un milione e 602mila, di cui il 52 per cento stranieri. Il segmento internazionale evidenzia un incremento di circa 31mila persone, +3,8 per cento rispetto al dato del 2018”.

E lo scalo gallurese da ieri, primo in Italia, ha anche un’area attrezzata per accogliere gli animali da affezione che viaggiano con i loro proprietari. La zona ‘Airport pet relief’ è stata inaugurata in uno spazio situato oltre i controlli di sicurezza: si estende per 60 metri quadrati ed è dotata di abbeveratoio e di giochi per rendere più confortevole l’attesa dell’imbarco agli amici a quattro zampe. I proprietari hanno inoltre a disposizione tutto l’occorrente per la pulizia e cura del loro animale: contenitori per i bisogni, sacchetti biologici, acqua corrente per rapidi lavaggi, un lavabo sanificante, sapone e salviette per l’igiene. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative intraprese da Geasar, la società di gestione dello scalo, per soddisfare la crescente necessità da parte dei passeggeri di viaggiare con i propri animali domestici. Da una recente analisi condotta dall’istituto Ixè è emerso che il 30 per cento degli italiani possessori di animali ama trascorrere le vacanze con i propri amici a quattro zampe, e che il 15 rinuncia a questa opportunità perché nelle destinazioni turistiche mancano le strutture adeguate per l’accoglienza.

L’ultima buona notizia per l’aeroporto ‘Costa Smeralda’ sono gli oltre 25 milioni di euro stanziati dalla Giunta Solinas per l’ampliamento dello scalo su proposta dell’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. Si tratta di risorse Fsc (Fondo sviluppo e coesione) 2014-20 che in parte – 12,9 milioni – saranno destinate alla riqualificazione delle strutture di volo, mentre gli altri 12,3 milioni saranno utilizzati per il prolungamento della pista. Si aggiungono a quelle già stanziate dal soggetto attuatore, la Gaesar, società di gestione del Costa Smeralda. “Si apre la strada verso la realizzazione di un progetto strategico non solo per la Gallura, ma per l’intera Sardegna”, commenta Fasolino.