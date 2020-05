La Lega in piazza a Cagliari il 2 giugno in concomitanza con la manifestazione indetta a Roma da Matteo Salvini. “Stiamo individuando il luogo – ha annunciato all’Ansa il coordinatore per la Sardegna, il deputato di Erba Eugenio Zoffili – ovviamente nel rispetto della distanza sociale per evitare gli assembramenti e con l’uso delle mascherine”.

In piazza, ha chiarito, “intendiamo portare idee e proposte per la ripartenza del Paese e dell’Isola in sicurezza e ascoltare quelle della gente e delle categorie che parteciperanno, poi raccoglieremo anche cibo e generi alimentari da donare a chi in Sardegna ne ha bisogno”. Infine, un appello: “Invitiamo tutte le altre forze del centrodestra a scendere in piazza con noi”.

