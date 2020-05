Un carico di mascherine monouso Montrasio – le cosiddette swiffer – sono arrivate oggi ad Atzara. Le ha spedite la Protezione civile regionale a quella regionale. Ma dentro una delle confezioni c’è anche la sorpresa di alcune mosche morte. Lo scrive su Facebook il sindaco Alessandro Corona.

Corona ha scritto in un post, allegando pure le foto: “Il Nucleo di Atzara mi informa che la Protezione civile regionale ha consegnato 2.000 di queste mascherine monovelo tipo ‘Montrasio’. I prodotti sono arrivati anche in confezioni non proprio igienicamente ottimali. Nessuna indicazione su cosa farne, se non che sono destinate alla associazione”. Il sindaco di Atzara, peraltro, fa notare che il carico di oggi “non rientra nel Dpi, quindi si tratta di mascherine che non garantiscono alcuna protezione individuale efficace, invero necessario per gli operatori del settore, vista l’emergenza Covid ancora in corso”.

Nel post si legge ancora: “Ad una analisi visiva e al tatto, le mascherina risultano di scarsa fattura. Ho provato ad indossarle, come da foto. La procedura è assai complicata e la sensazione è quella di avere addosso un panno cattura polvere (che se comparato pare migliore). Risultano comunque utili per la pulizia degli occhiali, come dice il buon De Luca (è il riferimento ironico al governatore della Campania). Mi chiedo – conclude Corona – che senso abbia acquistare e diffondere questi prodotti”.