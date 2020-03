I carabinieri di Tempio Pausania hanno denunciato quattro persone per non avere rispettato le norme che limitano gli spostamenti stabilite dal decreto “Io resto a casa”.

Si tratta di un uomo che fermato dai militari si è giustificato dicendo di essere uscito per cercare una sala giochi aperta dove poter giocare alle slot machine, una coppia di turisti francesi domiciliati a Olbia, arrivati a Tempio in auto, per fare una gita, e un uomo che ha dichiarato ai carabinieri di essere andato fino a Tempio Pausania per lavare l’auto. (Foto d’archivio)

