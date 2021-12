Esce di casa per fare sport, 42enne scomparso da due giorni

Non si hanno più sue notizie da due giorni. Allarme a Cagliari per la scomparsa di un uomo di 42 anni, Fabio Argiolas maresciallo dell’Esercito alla caserma Villasanta, che lunedì sarebbe uscito da casa sua per fare sport. Da quel momento nessuno ha saputo più nulla.

Numerosi gli appelli sui social di amici e conoscenti. Per trovarlo è scattato il piano provinciale per le ricerche degli scomparsi. Nell’area di Calamosca sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna provenienti da Cagliari, Iglesias e dal Medio Campidano, i vigili del fuoco con le squadre Saf e i sommozzatori e i carabinieri che stanno passando palmo a palmo la zona.