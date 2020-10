Era uscito di casa giovedì mattina per andare a cercare funghi nella zona di Capoterra, ma si erano perse le sue tracce. Una volta scattato l’allarme in tanti si sono messi alla ricerca di un 56enne concentrando i controlli nella zona di Is Olias, tra Capoterra e Assemini. Diverse le forze impegnate, ma stamattina è arrivato un annuncio a sorpresa da parte del sindaco di Capoterra: l’uomo è stato rintracciato a Civitavecchia.

Venerdì si erano messi alla sua ricerca, come aveva annunciato lo stesso sindaco Francesco Dessì, “vigili del fuoco, carabinieri, forestali, soccorso alpino, vigili di Capoterra e di Assemini e diverse associazioni di volontariato”. Un nutrito spiegamento di forze per cercare di salvarlo, ma in quelle stesse ore l’uomo stava lasciando la Sardegna e stamattina è stato rintracciato nel Lazio.