È una storia a lieto fine quella di Darou Sarr, un giovane senegalese che, dopo essere arrivato in Sardegna da bambino migrante, è riuscito a diplomarsi al liceo Classico ‘De Castro’ di Oristano, insieme ad altri quasi duecento giovani. A raccontare la vicenda è il preside dell’istituto, Pino Tilocca, sul suo profilo Facebook: “È arrivato a Oristano da bambino migrante, cinque anni fa si è iscritto al De Castro e ha fatto il suo percorso di studi. Ci ha creduto e ci abbiamo creduto, anche se qualche volta è stato necessario fargli sentire il ringhio feroce del preside”.

Tilocca, poi, racconta le reazioni del giovane: “A fine esame mi ha detto di non aver parole per dire quanto era contento e io ero più contento di lui”. Per il futuro il dirigente scolastico dice: “Darou si iscriverà all’università e gli auguro di cuore di potersi laureare e trovare un lavoro adeguato. Magari docente al liceo Classico”.

[Foto dal profilo Facebook di Pino Tilocca]