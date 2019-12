Piccoli smottamenti, cornicioni pericolanti, cantine allagate e strada invase dai rami spezzati. Sono gli effetti del maltempo, tra piogge e maestrale. Il numero maggiore di interventi si è registrato nel Nuorese, dove per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco. Sia nel capoluogo che nell’intera provincia.

I sorvegliati speciali sono i fiumi, molti dei quali hanno raggiunto livelli di guardia nelle ultime ventiquattro ore, per via delle abbondanti precipitazioni. Tanto che la diga sul lago di Gusana, a Gavoi, nella giornata di ieri è stata aperta per far defluire l’acqua (guarda il video). A preoccuopare anche la strada provinciale 42, che da Nuoro porta all’Ortobene: questa mattina alle 8,42 è stata segnalata la presenza di alcuni massi che erano troppo in bilico, spinti dai detriti lungo il costone roccioso. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i tecnici della Provincia e i carabinieri.

Da segnalere anche smottamenti, sebbene se di limitata entità: piccoli cedimenti per il dissesto idrogeolifico. Fortunamente non ci sono feriti. Il monitoraggio delle condizioni meteo, ed eventuali conseguente, è monitorato dalla Prefettura, che ha attivato il Centro di coordinamento provinciale dei soccorsi, in stretto raccordo operativo con sindaci en enti locali.