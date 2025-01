“Elisabetta Canalis? Uno tsunami”: le rivelazioni di Reginaldo sul suo rapporto con la soubrette sarda

Elisabetta Canalis è un vero e proprio tsunami. Parola di Reginaldo Ferreira da Silva, che ha amato l’ex Velina di Striscia la notizia nei primi anni Duemila. “Non la sento dal 2008-09, quando ci siamo lasciati. È stato un grande amore, passionale”, ha dichiarato lo sportivo a La Gazzetta dello Sport.

Reginaldo ha precisato che è stata la Canalis a conquistarlo: “Prima ha cercato per quattro mesi di avere il mio numero tramite amici e poi al compleanno di Corradi, mio compagno nel Parma, si è fatta avanti”.

I due si sono amati per circa un anno e mezzo, “dieci mesi di nascosto, incontrandoci in gran segreto a casa mia a Parma, e per altri sette al centro del gossip. Elisabetta era determinata: otteneva quello che voleva. È stata uno tsunami, un po’ come un gol in rovesciata: la ragazza più bella e famosa con la quale sono stato”.

Reginaldo ci ha tenuto a puntualizzare che “non è vero che ho detto che mi ha rovinato la carriera, anzi: quella storia mi ha fatto pubblicità nel calcio e con le donne, dove a dir la verità mi sono sempre difeso bene”.

Attualmente Reginaldo, 41 anni, milita nel Catona, squadra di Prima Categoria: “Voglio giocare ancora un po’ a calcio – ha spiegato – non gratis, ma mi accontento di poco pur di divertirmi e fare gol. Con un amico ho investito in un autolavaggio a Verona, ma quando smetterò mi piacerebbe fare l’osservatore per scovare un nuovo Ronaldo”.

Dal 2011 Reginaldo è legato a Rayana, una ragazza brasiliana conosciuta nel 2011 a Siena grazie ad un’amica in comune. Un colpo di fulmine per entrambi: dopo una settimana insieme lei non ha esitato a seguire lui in Giappone, dove si era trasferito per un breve periodo per giocare nel JEF United. La coppia ha due figli.