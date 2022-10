“Ecco qual è l’origine del mirto”. Giovanni Storti veste di nuovo i panni di Nico in un video su Instagram

“In Sardegna mirto si dice Sa Murta, perché femminile”. E poi l’origine, che fa risalire a una fanciulla, Mirsina, che vinse ai giochi contro dei maschi e uno per ripicca la uccise. Così la dea Atena la trasformò in mirto. È uno dei passaggi del nuovo video di Giovanni Storti – di Aldo, Giovanni e Giacomo – nei panni di Nico, il celebre personaggio “sardo” di Mai dire gol. Che ha scherzato sui sardi ma mai in modo offensivo o volgare. Esattamente come in questo video, dove fa anche l’elenco del nome di tutte le bacche, come “tucupupunniru, dinninu, rucaru, carrububunnigu, mirto, satannina, franco, cata”.

Il video è stato molto condiviso su Instagram e si può vedere a questo link.