Avevano preso di mira una coetanea, mettendo in rete un video nel quale la umiliavano. Ma per due minorenni della provincia di Nuoro è scattato un ammonimento per cyberbullismo. L’ha firmato il questore Massimo Colucci, a seguito delle indagini portate avanti dalla Divisione anticrimine. Il provvedimento amministrativo, fanno sapere gli inquirenti, è il primo emanato in Sardegna. I dettagli della vicenda sono stati spiegati in una conferenza stampa dal capo della Squadra Mobile, Silvio Esposito.

Tutto è cominciato quando le due bulle di Nuoro hanno postato sui social le loro azioni prevaricatrici nei confronti della giovane vittima. Che però è stata subito supportata dalla famiglia, da un gruppo di educatori e dalla scuola che frequenta. Grazie a questo percorso la minorenne ha trovato il coraggio di raccontare alla Polizia le prepotenze subite. Gli agenti hanno trovato in rete gli episodi da lei segnalati e per le due ‘aguzzine’ è scattato l’ammonimento: se le angherie dovessero continuare, entrambe verranno denunciate alla Procura dei minori.

[Foto d’archivio]