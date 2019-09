Jack, il caimano femmina scomparso dal circo a Orosei è stato ritrovato dieci giorni fa nella pineta di Cala Liberotto. Dopo dieci giorni di ricerche si era concluso il giallo della fuga: era scomparso il 19 agosto in località Sos Alinos. Dopo il lieto fine e la restituzione del rettile ai proprietari, i carabinieri hanno deciso di tornare al circo, che nel frattempo si è spostato a Tertenia, e controllare tutte le autorizzazioni e verificare le condizioni in cui vengono ospitati gli animali.

I carabinieri Cites (l’ex Corpo forestale) assieme ai militari della Compagnia di Siniscola, hanno effettuato controlli al circo e verificato tutta la documentazione che permette loro di avere animali pericolosi o in via di estinzione. In più, sono state controllate le teche e gli spazi in cui vivono gli animali, al fine di verificarne il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa in vigore, oltre ovviamente a controllare le condizioni di salute degli animali. Dopo questo controllo, verranno effettuati ulteriori accertamenti sanitari e documentali per verificare il rispetto delle regole da parte dei proprietari del caimano.