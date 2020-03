Sono stati fermati con l’accusa di duplice omicidio gli unici due indagati nel giallo sui fratelli scomparsi a Dolianova. Si tratta di Joselito Marras, 57 anni, e il figlio Michael di 27. C’è così una svolta sulle indagini che vanno avanti da quando due fratelli di origini calabresi, Massimiliano e Davide Mirabello, di 35 e 40 anni, residenti nel sud Sardegna, sono usciti di casa domenica 9 febbraio a Dolianova senza fare più ritorno. Padre e figlio sono stati arrestati all’alba dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari. Secondo l’accusa, i due avevano avuto in passato diversi attriti con i fratelli Mirabello, legati a un terreno confinante.

Ai due fratelli calabresi era stato ucciso il cane ed era stato bruciato un capanno e delle attrezzature. Nel 2018 era stato aggredito Michael Marras. Il giovane fu picchiato brutalmente, tanto da riportare 40 giorni di prognosi. Per quell’episodio fu indagato anche uno dei due fratelli. Proprio gli attriti e i problemi precedenti sarebbero all’origine del duplice omicidio.

Non si sono mai fermate le ricerche dei due fratelli e nemmeno l’emergenza legata al coronoravirus ha rallentato l’attività investigativa e i controlli a tappeto nelle campagne, ma dei corpi nessuna traccia. A carico di padre e figlio ci sono i tanti elementi recuperati proprio nel corso delle indagini: le tracce di sangue trovate lungo la strada in cui è stata anche trovata bruciata l’auto dei Mirabello, un paio di guanti sporchi di sangue e altri indizi tutti trovati grazie al rastrellamento a tappeto condotto dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale, delle unità cinofile e molecolari e dagli uomini del nono Battaglione che hanno perlustrato in lungo e largo le campagne e le porcilaie nella zona di Dolianova.

Tutti gli indizi sono stati poi analizzati dagli specialisti del Ris che, con buona probabilità, hanno fornito gli ultimi riscontri. Questa mattina padre e figlio, difesi dagli avvocati Maria Grazia Monni e Patrizio Rovelli, sono stati raggiunti in casa e portati in caserma dai carabinieri.

Notizia in aggiornamento