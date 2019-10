Erano arrivati a Sassari appositamente dalla Romania per sequestrare una ragazza di vent’anni e riportarla con forza nel suo paese d’origine. Ma l’intervento di un robusto operaio sassarese 45enne ha fatto saltare il blitz e i carabinieri hanno arrestato i tre responsabili: una donna di 43 anni e i figli di 19 e 15. Tutto nasce da un bimbo conteso che vive a Sassari con la giovane madre: la famiglia dell’ex compagno è arrivata in Sardegna per risolvere la questione con le maniere forti.

Secondo la ricostruzione dei fatti raccontata dalla Nuova Sardegna, ieri poco prima di mezzogiorno una Mercedes guidata dal 15enne si è fermata in mezzo alla strada nella zona di Porta Sant’Antonio ed è scattato il blitz, una scena da film. I tre hanno prelevato la ventenne e la stavano costringendo a salire in auto, davanti a tanti testimoni stupefatti. La giovane ha fatto in tempo ad affidare il bimbo di circa due anni alla madre, mentre i tre la trascinavano verso l’auto tra colpi e minacce. Tra i tanti che hanno assistito alla scena ce n’è stato uno che non è rimasto a guardare: l’operaio sassarese è intervenuto e si è messo in mezzo per salvare la donna. Non si è lasciato intimorire dai coltelli in mano ai due giovani rumeni, ha schivato i colpi ed è riuscito a far mettere in salvo al donna e fermare l’ex compagno. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno arrestato i tre rumeni in missione a Sassari con le accuse di tentato sequestro di persona in concorso e tentato omicidio.

