Crollo all’Università di Cagliari, il rettore Mola: “Faremo di tutto per ricostruire”

“Un momento doloroso e difficile faremo di tutto per la ricostruzione”. Il rettore dell’ateneo cagliaritano, Francesco Mola, è intervenuto – in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico – sul crollo dell’aula magna di Geologia, avvenuto lo scorso ottobre. “Il crollo ci ha fatto conoscere la solidarietà della città, ma è stata anche l’occasione per individuare qualche sciacallo – ha precisato -. Ci sono stati colpi sparati alle spalle. Ma la nostra azione continuerà”.



Sul tema è intervenuta anche la ministra della Ricerca, Anna Maria Bernini, oggi ospite del 402simo anno accademico. “Il problema dell’edilizia universitaria è importante: a Cagliari c’è un’inchiesta in corso, dal canto nostro non possiamo che mettere a disposizione le risorse del Pnrr e assicurare la massima disponibilità e attenzione del ministero e dell’Università di Cagliari sul tema della sicurezza”.