Poteva andare peggio ma, fortunatamente, si è risolto con uno spavento l’imprevisto accaduto ieri a Ilbono durante le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. Il simulacro della statua è stato portato in processione anche quest’anno ma con una serie di limitazioni dovute alle misure anti coronavirus. Tra le novità l’utilizzo di una teca in vetro per proteggere la statua che è stata sistemata sopra un pick-up.

Non era mai successo, fanno sapere dal paese, ma il caso ha voluto che a un certo punto la teca si impigliasse in uno dei nastri che abbellivano le strade per poi cadere a terra. Ci sono stati attimi di paura e incertezza, ma nessuno è rimasto ferito. Così il simulacro ha potuto riprendere il cammino seguito dai fedeli. E qualcuno su Facebook poi ha commentato: “Mi piace pensare che abbia voluto presentarsi ai suoi concittadini senza nessuna barriera, libera, come ha sempre sfilato” oppure “La Madonna delle Grazie a Ilbono, non ci sta alle disposizioni del Prefetto…la teca fa un caldo della Madonna e non la voglio”.