L’Azienda Brotzu – che include l’Oncologico e il Microcitemico – ha cominciato a vaccinare i cosiddetti pazienti fragili, ovvero persone che in virtù delle loro patologie devono essere protetti dal virus perché, nel caso in cui si ammalassero, rischierebbero complicanze serie.

Sono duemila i pazienti a cui è stata somministrata la prima dose. Dal Brotzu hanno diffuso la lista: 570 sono pazienti di Cardiologia e Cardioriabilitazione; 500 di Oncologia; 18 di Bariatrica; 245 di Neurologia; 300 di Nefrologia; 100 sono pazienti immunodepressi; 60 i diabetici; 200 i dializzati.

Sulla campagna vaccinale in generale, ieri sono state aperte le prenotazioni ai nati nel 1942, ’43 e ’44. Tuttavia non si conosce la data in cui le persone verranno chiamate. La Sardegna è sempre in fondo alla classifica per numero di dosi inoculate.