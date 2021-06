Undici nuovi casi di Covid emersi dall’esame di 1.837 tamponi. Mentre proseguono le vaccinazioni e arrivano i turisti in Sardegna, questi sono gli ultimi dati forniti dall’Unità di crisi regionale con l’aggiornamento del 13 giugno dove viene segnalato un decesso, che porta a 1.484 il conteggio totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Resta invariato (5) il numero di positivi ricoverati nelle varie terapie intensive dell’Isola mentre aumentano di due (87) i posti occupati negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.959 e si registrano 30 nuovi guariti. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, sono 8 quelli che arrivano dal Nord Sardegna, due dal Cagliaritano, uno dal Nuorese mentre non si registrano nuovi casi nel Sud Sardegna e nell’Oristanese.