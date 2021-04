La zona rossa come in un giro di giostra. Esce Sarroch, entra Pula. L’annuncio lo ha dato poche ore fa la stessa sindaca del Comune costiero a pochi chilometri da Cagliari con un post su Facebook.

“Cari cittadini, purtroppo anche la nostra comunità è entrata in ZONA ROSSA!”, ha scritto Carla Medau. “La situazione non è strettamente correlata con il monitoraggio di ‘Sardi e Sicuri’ (che ha fatto tappa a Pula nello scorso weekend, ndr), ma i contagi erano diffusi ormai dai giorni precedenti”. L’ordinanza entra in vigore dall’una di stanotte e segue le regole della zona rossa nazionale.

Salgono di nuovo a tredici i centri in Sardegna che restano chiusi: Soleminis, Bultei, Bono, Burcei, Gavoi, Golfo Aranci, Pozzomaggiore, Samugheo, Sindia, Uri e Villa San Pietro, Donori e oggi Pula.