Covid, il virus avanza nell’Isola: nel 2022 già 18.972 contagi

In Sardegna nell’ultima settimana (10-16 gennaio) si sono contagiate più persone che in tutto il mese di dicembre. Era annunciata e prevista la grande facilità di trasmissione del virus grazie alla variante Omicron e basta leggere i numeri per capire come la quarta ondata stia letteralmente travolgendo l’Isola. In tutte le scuole ci sono alcune classi semivuote o deserte e il numero di studenti lontani dalle aule sembra destinato ad aumentare. Il totale dei nuovi contagi a dicembre 2021 era stato di 9.296 mentre i nuovi casi emersi solo nell’ultima settimana sono stati 9.734. L’effetto è che negli ultimi giorni si sta allungando la lista dei Comuni che stanno ripristinando coprifuoco, chiusure, autocertificazioni e altre limitazioni che sembravano ormai consegnate al passato.

L’EVOLUZIONE DEI DATI. Dal primo al 12 dicembre c’erano stati 1.837 casi in tutta la Sardegna, ma lunedì 13 si erano raggiunti i 200 casi mentre il 17 si era arrivati a 315, quella è stata la prima impennata e la settimana 13-19 si era chiusa con 1.548 casi. A ridosso di Natale c’è stato l’altro grande incremento col picco di 470 casi il 24 dicembre e la settimana 20-26 si era chiusa con 2.275 casi. Un numero che è stato più che raddoppiato in quella successiva perché l’incremento è continuato fino ai 1.209 casi dell’ultimo giorno dell’anno: dal 27 al 31 c’erano stati 3.636 casi che, sommati ai primi due giorni del 2022 aveva portato a 5.202 contagi nella settimana 27-2. A quel punto è arrivata l’accelerata che ha portato il virus a casa di migliaia di sardi che non avevano mai avuto un contatto così diretto con la pandemia. La crescita è stata netta (col picco dei 1.562 casi di venerdì 7) nella settimana 3-9 gennaio dove sono arrivati altri 7.672 positivi. Quella appena conclusa è la settimana dei record, cominciata coi 1.792 nuovi casi di lunedì 10 gennaio, solo martedì si è scesi a tre cifre e tutti gli altri giorni son stati sopra i mille: il conteggio finale vede 9.734 nuovi casi nel periodo 10-16.

CHIUSI IN CASA. Dall’inizio del 2022 sono 18.972 le persone che hanno contratto il virus in Sardegna, tanto che il numero di quelli che sono costretti all’isolamento domiciliare è passato dai 3.506 del 16 dicembre ai 20.752 del 16 gennaio. La variante Omicron sta dando molti meno problemi di salute e, per fortuna, l’ondata di contagi di questo periodo non ha generato un pari incremento di posti letto occupati negli ospedali. Ma i numeri mostrano come sia cambiata la situazione in questo mese: il 16 dicembre c’erano 7 pazienti Covid nelle terapie intensive e 118 nella cosiddetta Area medica, mentre un mese dopo ci sono 28 persone in terapia intensiva e 263 positivi negli altri reparti. Una pressione che comincia a creare problemi agli ospedali e al diritto alla salute degli altri pazienti.

Marcello Zasso