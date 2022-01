Covid, 1.317 casi e due vittime: 20mila sardi in isolamento

Escluso martedì, quando si è arrivati a 983 casi, per tutta la settimana si sono registrati più di mille positivi al giorno in Sardegna. Dall’ultimo aggiornamento della Regione risultano 1.317 nuovi casi, emersi dall’esame di 4.167 persone. Il conteggio totale dei tamponi processati, tra molecolari e antigenici, è di 9.996. Restano 28 i positivi ricoverati nelle varie terapie intensive dell’Isola mentre risultano occupati 12 posti letto in più negli altri reparti di area medica, dove il totale sale a 236 pazienti. Con 972 persone coinvolte in più sale a 20.752 il numero complessivo di chi è costretto a restare chiuso in casa in isolamento. Nelle ultime 24 ore sono morte altre due persone positive: una 93enne del Cagliaritano e un 78enne dell’Oristanese.