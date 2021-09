Sono 60 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna, poco più dei 55 emersi ieri. Il dato odierno emerge dall’esame su 1.548 persone testate e il numero complessivo di tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, è di 1.803. dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale emerge che nell’Isola ci sia stata una nuova vittima: un 77enne che viveva nel Sud Sardegna. Sul fronte della pressione sugli ospedali si registra un posto letto occupato in meno nelle terapie intensive con 19 persone ricoverate mentre altri 4 pazienti si trovano adesso nei vari reparti Covid, per un totale di 190. In questo momento ci sono 3.526 persone in sardegna costrette all’isolamento domiciliare, ma sono 96 in meno rispetto all’aggiornamento precedente.