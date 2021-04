Il coronaviorus continua a circolare e anche queste festività pasquali per i cittadini saranno segnate dalle limitazioni degli spostamenti. La Sardegna, come tutte le altre regioni d’Italia, è entrata per tre giorni in zona rossa, la diffusione del coronavirus, infatti, non ha arrestato la sua marcia e per evitare che i numeri, già alti, continuino a crescere è stato necessario stringere ancora di più le maglie per evitare le classiche gite fuori porta o i pranzi affollati. A far rispettare le norme ci saranno da oggi e per i prossimi due giorni le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi e anche in queste ore sono stati pianificati particolari servizi in tutto il territorio dell’Isola. Il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari metterà in campo oltre cento uomini per verificare il rispetto delle norme anti-covid, ma non solo. Viste le difficoltà per i ricongiungimenti familiari, per Pasqua e Pasquetta, tutte le Compagnie dell’Arma effettueranno un particolare servizio di prossimità per aiutare e stare più vicini agli anziani e alle persone sole. Sorveglianza speciale, da parte di Polizia e carabinieri, lungo tutto il litorale e al Poetto per evitare assembramenti e pic-nic in spiaggia. Rafforzata la presenza anche della polizia in città- la Questura di Cagliari ha pianificato un rafforzamento delle pattuglie – e la presenza polizia stradale lungo le principali arterie di collegamento. Polizia municipale a lavoro a Cagliari e in tutte le altre città della Sardegna per evitare assembramenti o affollamenti nelle varie piazze e far rispettare tute le regole previste dalla normativa.

Ecco cosa si può e non si può fare da oggi e per i prossimi due giorni come già pubblicato dal nostro sito.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT – Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune. È invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. Per svolgere l’attività motoria è possibile spostarsi raggiungendo un altro Comune, ma lo spostamento deve essere legato strettamente all’attività motoria, tipo bicicletta o corsa. Chiaramente la fine dell’attività sportiva dei coincidere con il rientro nel comune di partenza nel proprio domicilio.

VISITE AD AMICI – Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend di Pasqua è consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi).

LUOGHI DI CULTO -È possibile andare a messa per seguire le celebrazioni della Santa Pasqua. Chiaramente rispettando le prescrizioni e gli orari previsti dalla normativa e le regole del distanziamento e dell’utilizzo delle mascherine.

BAR E RISTORANTI -Consentito l’acquisto di cibi da asporto fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti, permessa la consegna a domicilio, mentre è vietato consumare i cibi nelle vicinanze dei locali.

NEGOZI, BARBIERI E PARRUCCHIERI – Aperte solo le attività per la vendita di generi alimentari e generi di prima necessità, anche i supermercati all’interno dei centri commerciali. Chiusi i negozi di vendita al dettaglio, parrucchieri, barbieri.

SECONDE CASE – All’interno della Regione sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case. Vietato invece per i proprietari di seconde case che abitano fuori dalla Regione: potranno raggiungerle solo per motivi di lavoro, salute, urgenza