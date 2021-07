La Sardegna e la Sicilia sono le uniche due regioni italiane che tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza Europa. La maggior parte dell’Italia vira in giallo, mentre restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al sud, e Valle d’Aosta e Piemonte al nord. La Spagna è quasi interamente rosso scuro, e rossa la maggior parte di Grecia e Francia. Anche gran parte dell’Olanda, Cipro e la Corsica sono in rosso scuro, ovvero i casi di Covid sono più di 500 ogni 100mila abitanti. Interamente rossi Irlanda e Portogallo (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti), parzialmente rossa la Danimarca. Salve per ora – e restano in verde – Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est e della Scandinavia.

Va ancora peggio per la Sardegna sul fronte del tasso di positività. L’Isola è una delle poche zone rosse d’Europa, che vuol dire avere un tasso di positività (il rapporto tra tamponi effettuati e risultati positivi) superiore al 4 per cento. La Sardegna è rossa come Sicilia e Calabria in Italia ma anche Corsica, sud della Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Olanda.