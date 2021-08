È ancora molto alto in Sardegna il numero dei nuovi positivi e si registrano due nuovi decessi. Nell’aggiornamento della Regione si contano 424 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.255 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.044 test. Le vittime sono una donna di 81 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una di 96, residente nella Provincia di Sassari.

Sale di uno il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 25, mentre i ricoverati in area medica sono 228 (+ 3 rispetto a ieri). Sono i dati che contano per il passaggio in zona gialla. La Sardegna è a rischio, così come la Sicilia, per la quale si aspetta domani la decisione. Sono 7.762 i casi di isolamento domiciliare (+ 79 rispetto a ieri).