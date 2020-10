Sono 221 i nuovi contagi da Covid-19 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche tre decessi. Con l’aggiornamento odierno, diffuso come sempre dall’Unità di crisi, salgono dunque a 6.476 i casi di positività

complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Dei 221 nuovi casi, 147 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 74 da sospetto diagnostico. Le tre vittime sono un uomo di 79 anni residente nel nord Sardegna, uno di 85 di Isili (Sud Sardegna) e un 76enne di Elmas (Città metropolitana di Cagliari).

In totale sono stati eseguiti 233.027 tamponi, con un incremento di 2.016 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 226 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+16 rispetto al dato di ieri): ciò significa che si stanno quasi esaurendo i 255 posti che l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, dice che sono attivi. C’è anche una persona in più in terapia intensiva, che porta a34 il totale regionale. In isolamento domiciliare ci sono invece 3.426 residenti nell’Isola (ieri erano 3.3259).

Sul territorio, dei 6.476 casi positivi complessivamente accertati, 1.114 (+70) sono stati rilevati nella Città

Metropolitana di Cagliari, 954 (+58) nel Sud Sardegna, 507 (+21) a Oristano, 954 (+22) a Nuoro, 2.947 (+50) a Sassari.