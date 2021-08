Si abbassa la curva dei contagi da coronavirus in Sardegna. Oggi si registrano oggi 275 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19. Il dato emerge sulla base di 2231 persone controllate. Sono stati analizzati complessivamente, fra tamponi molecolari e antigenici, 2741 test. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi casi, si attesta sul 10 per cento.

Purtroppo oggi si registrano altri cinque morti. Si tratta di un uomo di 50 anni residente nella Provincia di Oristano e quattro uomini residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anni.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21, lo stesso numero di ieri, mentre le persone ricoverate in area medica sono 134, più +3 rispetto al dato diffuso ieri. Sono 7135 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Anche in questo caso il dato registra un più 34 rispetto alla statistica di ieri.