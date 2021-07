Dopo il picco di 233 casi registrati ieri, in Sardegna oggi sono emersi 95 nuovi casi di positività al Covid. Il tasso di positività è crollato al 2 per cento grazie all’esame di 4.668 tamponi. Dall’aggiornamento fornito dall’unità di crisi regionale si legge che c’è stata però una nuova vittima mentre si sono liberati tre posti letto occupati da positivi, adesso sono 57 nei vari reparti, e restano 4 le persone ricoverate in terapia intensiva. A preoccupare, come nell’ultimissimo periodo, è ancora il sud dell’Isola perchè dei 95 casi scoperti sono 57 quelli nella Città metropolitana di Cagliari e 28 quelli nella provincia del Sud Sardegna. Sono 9 i casi registrati nel nord dell’Isola e uno solo nel Nuorese mentre dall’Oristanese non arrivano nuovi positivi.