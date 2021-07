Sono 330 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Nelle ultime ventiquattro ore sono state testate 3.272 persone, numero che rapportato a quello dei casi, fissa il tasso di positività al 10 per cento. Aumenta, e questo è il dato su cui è necessario tenere alta la guardia, anche il numero delle persone ricoverate, sia in area medica sia in terapia intensiva. Nel primo caso i pazienti sono 75, ovvero cinque in più rispetto alle ultime ventiquattro ore. Sono 13, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva, due in più rispetto al penultimo aggiornamento.

Si registra un decesso e il numero dei morti a causa del virus sale a 1.502, mentre i casi totali di coronavirus sono 62.051 dall’inizio della pandemia. Sono, infine, 4.856 le persone in isolamento domiciliare. Infine, ci sono 49 guariti in più per un totale di 55.605 persone che hanno superato a malattia.